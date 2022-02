Dal Comune di Sanremo premio alla carriera a Gaetano Castelli, Biancheri "Creatore di sogni che ha reso grande il Festival"

"È un piacere per Comune di Sanremo premiarla per queste scenografie. Lei è creatore di sogni che ha reso grande il Festival di Sanremo" - ha detto il primo cittadino consegnando il riconoscimento alla carriera.

Il sindaco Alberto Biancheri ha premiato il pittore e scenografo Gaetano Castelli per il traguardo di ben 20 scenografie del Festival di Sanremo. Opere d'arte e stile che per altrettante edizioni hanno saputo valorizzare ogni singola edizione della kermesse canora

Poi lo scenografo ha aggiunto: "Grazie Amadeus, sei umano, la tua professionalità viene fuori con un sorriso, sei un numero 1. Sono 8 Festival che li firmo con mia figlia. Come genitore non è sempre facile però abbiamo trovato una formula perfetta. Grazie alla scenografia Rai, sempre numeri 1. Grazie alla Rai che crede ancora in me".