Coronavirus: cala la pressione anche nella scuole, questa settimana 53 classi in quarantena in meno

Calo delle classi in quarantena per contagi da Covid-19, questa settimana nella nostra provincia. Sono infatti scese da 525 a 472 (il 10,09% in meno), così come il numero degli alunni positivi, passati da 352 a 245 (-30,39%). Cala anche il numero del personale scolastico positivo, da 63 a 55 (-12,69%).

Nelle scuole dell’infanzia sono 63 le classi in quarantena, con 26 alunni positivi e 12 del personale scolastico. Nelle Primarie 177 le classi in quarantena, 88 gli alunni positivi e 20 tra il personale. Nelle Secondarie di 1° grado 81 classi in quarantena, 50 alunni e 12 del personale scolastico positivi. Nelle Secondarie di 2° grado sono 148 le classi in quarantena, 78 gli alunni positivi e 11 del personale scolastico. Infine nei percorsi di istruzione e formazione professionali sono 3 le classi in quarantena), 3 alunni e nessuno del personale positivi.

Il totale delle classi poste in quarantena nella settimana appena trascorsa sono 300. Come previsto dall’apposito protocollo, l’Asl 1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.