Sanremo: scuole chiuse per il covid, l'esasperazione di una mamma "Una situazione folle!"

“Buongiorno, scrivo per informare circa una situazione spiacevole che accade oggi in molte scuole.

Abbiamo avuto tutti il covid in famiglia, io, mio marito e i miei 3 figli. Ad oggi neagativizzati, ma i miei figli non possono rientrare a scuola perché, nonostante le insegnanti siano presenti in struttura, la classe è stata messa nel frattempo nuovamente in quarantena.

I miei figli ovviamente non erano in classe al momento delle nuove segnalazioni di casi positivi, ma comunque non possono essere riammessi, anche se appena guariti e quindi al pari di un tri-vaccinato. Questa è solo una delle tante situazioni folli che viviamo da 2 anni a questa parte, che crea non solo difficoltà in famiglia ma anche enorme disagio per i ragazzi, privati di diritti fondamentali, primo fra tutti il diritto all'istruzione, ma anche della loro quotidianità e socialità, senza motivazione.

Elisa Fileti”.