72° Festival di Sanremo: ci siamo, è il giorno della 'prima'. La città e pronta e scatta il conto alla rovescia (Foto)

Il 1° febbraio è arrivato. È il giorno dell'esordio per il 72° Festival di Sanremo, l'edizione che tutti sperano possa essere la vera ripartenza dopo due anni complessi per il mondo dello spettacolo e non solo.

Nel rispetto delle norme e con tutte le limitazioni ancora in vigore, la città si sta popolando e per le strade iniziano a rivedersi i capannelli di appassionati che tanto sono mancati nel 2021.

I protagonisti proseguono con le ultime prove all'Ariston e l'obiettivo del nostro Tonino Bonomo non smette di catturarli.

Al largo di Sanremo, in rada, fa bella mostra di sé la Costa Toscana, il 'palco sull'acqua' che Amadeus aspettava da due anni. Che piaccia o no, è una delle attrazioni del 72° Festival e i tanti curiosi che continuano a fotografarla e a chiedere informazioni sono l'ennesima dimostrazione di come, in fondo, nella settimana del Festival tutto fa spettacolo. Ed è bene che sia così.