Sanremo 2022: mix tra veterani e giovani, Elisa la favorita?

Nonostante la veneranda età, il Festival di Sanremo non invecchia mai. Nel 2022 compie 72 anni, arriva come sempre nel periodo in cui l’inverno declina e si preannuncia timidamente la stagione primaverile. L’evento, il cui svolgimento andrà dal 1° al 5 febbraio, racchiude il tanto amato ed atteso paradigma della grande kermesse di costume; entra nelle case degli Italiani portando con sé tanta musica nuova e una carrellata di bellezze: location, presentatori, artisti e, naturalmente… canzoni!

A presentarlo, uno dei volti più amati della tivù, quello di Amadeus, cui è stato affidato anche l’importante ruolo di Direttore Artistico. Naturalmente non mancheranno le co-conduttrici che si alterneranno sul grande palco, di serata in serata, a fianco del presentatore: Ornella Muti sarà protagonista del primo appuntamento, seguita la seconda sera da Lorena Cesarini, da Drusilla Foer la terza, da Maria Chiara Giannetta nella quarta e da ultima, ma non certo ultima, per il gran finale del 5 febbraio, Sabrina Ferilli.

La musica, la bellezza dell’intrattenimento e lo spessore degli ospiti sono gli ingredienti della ricetta vincente per deliziare i palati del grande pubblico e non deludere così le aspettative sul livello degli ascolti. Il record del 2021 porta molto in alto l’asticella: quasi il 55% di share con una punta del 60% per la finalissima, sono i numeri dell’edizione passata.

Ed è proprio sulla varietà dell’intrattenimento che Amadeus punta, chiamando a raccolta, per fare alcuni nomi, attesissimi ospiti come Checco Zalone, il cantautore Cesare Cremonini e gli ormai celeberrimi, inarrivabili Maneskin, vincitori dell’edizione scorsa.

Saranno 25 gli “Artisti” – questa l’unica ufficiale categoria designata – per altrettante canzoni inedite. Il meccanismo della gara sarà un po’ diverso dal consueto: infatti non vi sarà alcuna distinzione fra “big” e nuove proposte, benché su 25 cantanti 3 provengano direttamente dalla competizione canora Sanremo Giovani tenutasi a dicembre 2021. Questa dinamica di mix fra novità e veterani, uniti in un’unica rosa di concorrenti, rispecchia perfettamente il desiderio di dare pari visibilità ad ogni partecipante. Inoltre, nessuna eliminazione è prevista nel corso della rassegna: a vincere sarà l’artista che raccoglierà il maggior consenso in seno a giurie eterogenee composte da accreditati della stampa, dal televoto e dalla “Demoscopica 1000”, una rosa selezionata di votanti che si esprimerà tramite app dedicata.

Se qualcuno si stesse già domandando chi potrebbe essere il vincitore di questo 72° Festival, ebbene, veniamo senza ulteriori indugi alle quote Sanremo 2022.

In testa Elisa, data a 4.0 a parimerito con il duo Mahmood e Blanco, seguito da Achille Lauro, Sangiovanni e La Rappresentante di Lista, dati tutti come secondi sul podio con quota 9.0.

Emma, Ranieri e Rkomi 12.0; molto poco probabile una vittoria di Iva Zanicchi, che è quotata 50.0 nel toto-vincitore.