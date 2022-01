Coronavirus, Presidente Toti: “A gennaio oltre 1300 prime dosi al giorno. Cala il numero delle persone ricoverate in ospedale”

“Dal 1° al 28 gennaio in Liguria sono state somministrate più di 37mila prime dosi, una media di oltre 1300 al giorno. Oltre a questo, sempre nello stesso periodo di tempo, sono oltre 305mila le terze dosi somministrate: se ricevuto nei tempi corretti, il vaccino è una formidabile arma contro le forme più gravi della malattia. Ne è conferma la situazione delle terapie intensive: oggi sono 37 le persone ricoverate in questi reparti: un anno fa erano 64. Di questi 37, è necessario sottolinearlo, ben 26 non sono vaccinati, e i restanti 11 sono persone con comorbidità o ospedalizzati per patologie Covid correlate”. Così il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti.



“I dati di oggi – aggiunge Toti - confermano una tendenza che riscontriamo da qualche giorno: nonostante la circolazione del virus resti elevata, il picco è stato raggiunto e ci troviamo nel plateau della quarta ondata: grazie ai vaccini abbiamo evitato chiusure e lockdown, e la nostra vita sta tornando alla normalità. Oggi cala il numero degli ospedalizzati, sono 32 in meno rispetto a ieri”.