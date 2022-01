Sanremo: il consiglio approva all’unanimità l’affidamento del bacino dei rifiuti ad Amaie Energia

E’ un consiglio comunale insolito quello che si sta svolgendo a Sanremo, parte dei consiglieri sono infatti in presenza a Palazzo Bellevue e parte in video collegamento da casa. Una soluzione adottata in conseguenza alle misure di sicurezza anti Covid, che comunque permette agli esponenti dell’assise che hanno preferito partecipare fisicamente di essere presenti in aula.

In apertura di seduta il presidente Alessandro Il Grande ha annunciato l’affidamento della competenza per gli Affari Legali all’assessore Massimo Donzella e il conferimento da parte del Presidente della Repubblica, proprio in occasione del Giorno della Memoria, di una medaglia d’onore in memoria di Riccardo Modena che è stata consegnata in Prefettura al figlio Gianni.

Il primo punto all’ordine del giorno, approvato all’unanimità, ha riguardato l’affidamento ad Amaie Energia della gestione del bacino sanremese dei rifiuti. Una pratica che coinvolge i 18 Comuni del bacino, di cui Sanremo è capofila, e prevede una durata di 15 anni per circa 300 milioni di euro.

Il documento è stato illustrato dall’assessore all’ambiente Lucia Artusi. “Andiamo a mettere la parola fine ad un percorso iniziato molti mesi fa, siamo passati tramite l’affidamento in house e poi abbiamo effettuato molti passaggi istituzionali, ora vediamo l’ampliamento del bacino con Sanremo come capofila – ha detto – Parliamo quindi adesso di un affidamento di 15 anni, per un valore di circa 300 milioni di euro, che vedrà l’Amaie Energia gestire la raccolta dei rifiuti dei 18 comuni dell’ambito”. E’ poi intervenuto il consulente Corradini che ha puntualizzato alcuni aspetti tecnici. “In merito all’economicità, prendendo in considerazione il piano presentato da Amaie, abbiamo verificato nel contratto di servizio la coerenza con la regolazione di settore – ha detto - abbiamo poi preso a riferimento il costo del personale e dei mezzi, mettendoli a confronto con alcuni operatori del nord Italia, evidenziando come fossero nella media”.

“Noi voteremo favorevolmente, ma questo non vuol dire che in Amaie vada tutto bene – è intervenuto per Liguria Popolare Andrea Artioli - Sono contento quando Amaie allarga il piano di azione nel core buisiness personale, mentre non lo sono altrettanto quando va oltre i propri ambiti. Sono inoltre contento che Sanremo interpreti il ruolo di capofila in provincia, per la sua importanza anche a livello economico. Ricordiamoci poi che l’Ente Provincia è in ritardo nella realizzazione del biodigestore e non dimentichiamo la difficoltà di recepimento della discarica di Colette Ozotto che sta per arrivare ad esaurimento”.

“Sono previsti anche alcuni investimenti – ha detto per la maggioranza Marco Viale – per esempio la modifica del sistema di raccolta in via Roma, che ha causato problemi in questi anni, con un miglioramento del passaggio dei mezzi e quindi del traffico. Ci saranno inoltre investimenti per incrementare le isole ecologiche nelle zone più popolose”. “L’Amaie sta lavorando bene nei campi in cui sta intervenendo – ha aggiunto Umberto Bellini - si è quindi guadagnata sul campo questo risultato”.

Il consigliere Mario Robaldo ha poi ricordato l’impegno dell’ex assessore Eugenio Nocita, all’attuale assessore Lucia Artusi, del CDA di Amaie e dei consulenti per il risultato conseguito. “Sanremo ha un ruolo di capofila anche nel progetto dell’outdor – ha dichiarato – Se uno ci crede deve andare avanti, lavorando su questi obiettivi. Con questa pratica Sanremo ha dimostrato che non ha campanilismi, ma che sia importante dare il proprio nome anche ai Comuni limitrofi della costa e dell’entroterra. Il fatto che i Comuni abbiano aderito testimonia come ci sia fiducia nella nostra città”.

“Dalla maggioranza avete tutti ringraziato l’assessore Artusi dicendo che è brava, allora perché non ve la tenete ?” ha esordito Daniele Ventimiglia della Lega, facendo riferimento all’imminente avvicendamento in giunta di Lucia Artusi. “Con questo ambito di 18 Comuni si spera che l’Amaie vada ad ampliare i propri dipendenti – ha aggiunto – spero che quindi anche le assunzioni possano passare tramite la massima trasparenza”.

Dalla votazione finale è quindi l’unanimità dei pareri favorevoli.