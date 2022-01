Conseguenze politiche della lite davanti a comune di Ventimiglia: la replica del PD al sindaco

“Ci dispiace che il Sindaco confonda le critiche con le strumentalizzazioni: la verità è che durante l'amministrazione Ioculano non c'è mai stata una escalation di atti violenti come quella cui assistiamo oggi, ed era così perché il fenomeno migratorio era gestito e la sicurezza dei cittadini era perseguita con impegno e con decisione”. Ad intervenire sull’argomento è il Circolo PD di Ventimiglia che continua: “Il Sindaco Ioculano ci metteva la faccia ed era in prima linea a confrontarsi con i cittadini. È inutile trincerarsi dietro i limiti delle proprie competenze: anche la precedente amministrazione aveva gli stessi limiti ma non ha mai esitato ad esserci ed a promuovere iniziative.

Non è dato invece sapere che cosa abbia fatto la Sua amministrazione - o meglio Lei - visto i pessimi risultati. Sinora avete proposto, dopo 2 anni e mezzo, un luogo assolutamente inappropriato ed irrealizzabile, che farà stare i cittadini nella medesima situazione di adesso. Ricordiamo inoltre al Sindaco che la maggior parte delle opere che sta presentando come proprie, altro non sono che il prosieguo di pratica già iniziate, studiate e preparate dall'amministrazione precedente. Si concentri sulle questioni urgenti e abbandoni la campagna elettorale”.