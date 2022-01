Sanremo: scontro tra scooter in corso Mazzini, portati in ospedale due ragazzi (Foto)

Scontro tra due scooter questa mattina a Sanremo. L’incidente è avvenuto in fondo a corso Mazzini. I mezzi erano condotti da due ragazzi di 18 anni e stando a una prima ricostruzione procedevano in direzioni opposte quando si sono scontrati.



È stato subito richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e due ambulanze, una della Croce Verde di Arma di Taggia e l'altra di Sanremo Soccorso. Le condizioni dei due coinvolti non sono apparse gravi. Dopo poco è stato disposto il trasferimento in ospedale per accertamenti e cure.



La dinamica è al vaglio della Polizia Locale matuziana. Durante le fasi di soccorso si sono registrati rallentamenti e code in entrambi i sensi di marcia.