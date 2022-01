Auto a Km 0: tutte le cose da sapere sulle migliori offerte del momento

Al giorno d’oggi acquistare un’auto nuova può rivelarsi un’operazione alquanto costosa, oltre che problematica. Con la crisi dei chip infatti il settore dell’automotive ha subito dei grandissimi disagi, che si stanno ripercuotendo anche sui consumatori. I prezzi sono aumentati in misura generale, sia sul nuovo che sull’usato. Quest’ultimo sta andando per la maggiore per via delle lunghissime liste d’attesa previste per chi sceglie di acquistare una vettura nuova: può passare anche più di un anno prima di riceverla. Per tutti questi motivi, le auto a km 0 sono oggi quelle che attirano maggiormente i consumatori. Vediamo nel dettaglio quali sono le loro caratteristiche e perché vale la pena prenderle in considerazione.

Cosa sono le auto a Km 0: definizione e caratteristiche

Tra tutte le offerte auto del momento, quelle sui veicoli a km 0 sono senza dubbio le più vantaggiose ed è per questo che conviene tenerle d’occhio. Vale però la pena spendere due parole su questa tipologia di veicoli, in modo da capire quali siano le loro caratteristiche nello specifico e per quali aspetti si differenzino dagli altri.

Vetture pre-immatricolate a prezzo ribassato

Le auto a km 0 sono vetture che possono essere considerate praticamente nuove. Vengono infatti utilizzate generalmente per esposizioni e fiere o addirittura tenute completamente ferme in concessionaria. Una delle caratteristiche principali delle auto a km 0 è che si tratta di vetture già immatricolate dalla casa madre e per tale motivo non possono essere vendute al prezzo di listino. Ne consegue che hanno un costo molto più vantaggioso rispetto ai veicoli nuovi, nonostante non siano mai state utilizzate o comunque siano state usate pochissimo.

Chilometraggio estremamente ridotto

Per rientrare nella definizione di auto a km 0, queste vetture devono aver percorso un massimo di 100 km. In sostanza, parliamo di veicoli che sono non sono stati utilizzati per circolare su strada, se non per percorrere delle distanze alquanto limitate. Questo è un innegabile vantaggio, perché significa che il motore è praticamente nuovo.

Allestimento full optional

Spesso e volentieri, proprio in quanto si tratta di veicoli destinati all’esposizione in concessionaria o ad eventi fieristici, le auto a km 0 hanno anche un allestimento full optional. Non si è costretti dunque ad acquistare un veicolo di base, perché nella maggior parte dei casi la dotazione è completa e anche questo è un vantaggio non da poco.

Dove trovare le migliori offerte di auto a km 0

Al giorno d’oggi si possono trovare numerose offerte di auto a km 0 sul mercato, sia in concessionaria che online. Sono veicoli sempre più richiesti, per via dei notevoli vantaggi che sono in grado di offrire e che abbiamo appena visto. Di certo, per concludere degli ottimi affari conviene prima di tutto dare un’occhiata alle offerte presenti sul web perché sono diverse le concessionarie online che vantano un ampio catalogo di auto a km 0 ed i prezzi sono spesso molto più vantaggiosi che presso le rivendite fisiche. Questi sono veicoli da non lasciarsi scappare, soprattutto in questo periodo.