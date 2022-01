Diano Marina: decisione dell'Amministrazione, vista la situazione sanitaria annullato il 'Carnevale Dianese'

L’Amministrazione Comunale di Diano Marina, in accordo con la Famia Dianese, ha deciso dopo una attenta valutazione del momento sanitario, di annullare il tradizionale ‘Carnevale Dianese’, che era in programma per domenica 27 febbraio.

“Si tratta di una scelta – ha detto Il Consigliere Delegato alle Manifestazioni, Gianluca Gramondo - dettata dalla volontà di tutelare la sicurezza e la salute pubblica visto l’aumento dei contagi”.

L’Amministrazione ha ringraziato la Famia Dianese, sempre presente e attenta nell’organizzazione di eventi che danno lustro alla città e valuterà, alla luce delle nuove disposizioni, lo svolgimento delle prossime manifestazioni.