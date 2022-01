Servizio civile al patronato Ital Uil: ancora aperte le iscrizioni a Savona e Sanremo. Andare oltre il divario digitale con il progetto ‘Informa Ital II’

La Uil Ponente Ligure informa la cittadinanza savonese e sanremese che i giovani dai 18 ai 28 anni possono ancora partecipare alla selezione del Servizio Civile Nazionale presso l’Ital Uil, il patronato della Uil negli uffici di Savona e Sanremo. Fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 saranno aperte le iscrizioni esclusivamente tramite Spid, sistema pubblico di identità digitale, da procurarsi tramite il sito del governo (https://www.spid.gov.it/).

Il progetto “Informa Ital II” è relativo al superamento delle barriere informatiche attraverso indicazioni e supporto tecnico informatico da parte dei volontari coinvolti. “Diventare operatore volontario significa migliorare la quantità e la qualità di informazioni rivolta a tutti i cittadini – spiega Cinzia Boscaglia, coordinatrice regionale Ital Uil – Questo avverrà grazie alla creazione sportelli attraverso i quali si potrà fornire un supporto tecnico informatico non soltanto per la parte assistenziale e previdenziale ma per ridurre il divario digitale a tutto tondo per l’accesso al pubblico”.

Le persone, soprattutto quelle più anziane, attualmente trovano grande difficoltà ad interfacciarsi con la pubblica amministrazione e gli enti previdenziali, per questo hanno bisogno di essere guidati.

“I giovani che saranno scelti per questa straordinaria esperienza, che congiunge le generazioni, avranno il compito di informare la cittadinanza che non riesce ancora ad avere dimestichezza con gli strumenti informatici in materia di: educazione e promozione culturale, paesaggistica ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport – spiega Milena Speranza Coordinatrice Uil Ponente Ligure – è un’esperienza collettiva che arricchisce trasversalmente e mette in relazione le varie comunità”.

Ricordiamo che i giovani interessati al servizio civile dovranno rispettare l’orario di 25 ore settimanali e avranno un compenso di 444,30.

Le sedi Uil Ponente Ligure :

Sanremo, patronato Ital Uil Corso Orazio Raimondo 53

Savona, patronato Ital Uil, Corso Tardy e Benech 59

www.uilliguria.it