Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 19 a domenica 23 gennaio 2022, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 19 GENNAIO

IMPERIA

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al 3 febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

MONACO

11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)





GIOVEDI’ 20 GENNAIO

SANREMO

17.30. Per il Festival di Musica Barocca, ‘Bach e Haendel, l'assoluto e il quotidiano’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Jan Milosz Zarzycki con solista Alogna Davide (violino). Villa Nobel, ingresso gratuito fino a esaurimento posti contingentati consentito con Super Green Pass e mascherina Ffp2 (più info)

IMPERIA

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

MONACO

11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30, dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

18.45. Partenza in Quai Rainier III del 90° Rallye Monte-Carlo a cura dell'Automobile Club di Monaco (più info)

19.30. ‘Incontro con Lucio Dalla’: concerto con Roberta Giallo, accompagnata dal violinista Valentino Corvino e con gli interventi narrativi di Ernesto Assante. A cura dell’associazione ‘La Dante Monaco’ (20 euro, gratuito per i soci). Théâtre des Variétés, info +377 97708947 (più info)

20.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, recital di pianoforte con Mikhaïl Pletnev. In programma: Frédéric Chopin. Auditorium Rainier III (più info)

20.30. ‘Gaby la Magnifique’ (‘Gaby la Magnifica’): spettacolo teatrale di Mireille Doering con Cléo Sénia, Jean-Christophe Born e Diego Bordonaro. Théâtre des Muses (più info)

20.30. ‘Una storia d'amore’: spettacolo teatrale di Alexis Michalik, con Clément Aubert, Pauline Bression, Victoire Brunelle-Rémy, Juliette Delacroix e Marie-Camille Soyer. Théâtre Princesse Grace (più info)





VENERDI’ 21 GENNAIO

SANREMO



9.30. ‘Da Coldirodi alla Croce di Padre Poggi’: escursione di circa 3 ore accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo a Coldirodi davanti alla chiesa parrocchiale alle ore 9.30 oppure autobus da Sanremo alla 9.05, info 327 0824866 (più info)



15.30. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (8 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



IMPERIA

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al 3 febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

20.00. ‘Il Turco in Italia’ di Gioachino Rossini (serata di gala) con Cecilia Bartoli, José Maria Lo Monaco, Barry Banks, David Astorga, Ildar Abdrazakov, Nicola Alaimo, Giovanni Romeo, il Coro dell'Opera di Monte-CArlo e i Musicisti del Principe-Monaco, diretti da Gianluca Capuano. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

20.30. ‘Gaby la Magnifique’ (‘Gaby la Magnifica’): spettacolo teatrale di Mireille Doering con Cléo Sénia, Jean-Christophe Born e Diego Bordonaro. Théâtre des Muses (più info)



SABATO 22 GENNAIO

SANREMO

16.30. Per l’ultimo incontro del ciclo ‘San(r)emo Lettori’, incontro con Matteo Nucci, finalista al Premio Strega con presentazione del libro ‘Achille e Odisseo’ (ed. Einaudi). Modera l’incontro Stefania Sandra vicepreside e docente di lettere del Liceo Cassini di Sanremo. Con Francesca Rotta Gentile. Villa Nobel, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid



IMPERIA

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

21.15. ‘Un letto fra le lenticchie – la sua grande occasione’ da Alan Bennett. Teatro de Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720 (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DIANO CASTELLO

21.00. Per la Rassegna di teatro amatoriale, spettacolo dal titolo ‘Ina purmunite dugia – u scamgiamentu d’a scia’ bregogliu’: due atti unici tipici della commedia dialettale ligure messa in scena dalla Cumpagnia du Teatru Ventemiglisusu di Ventimiglia. Teatro Concordia, ingresso a offerta, necessario green pass e mascherina, prenotazioni al 328 3043741 (più info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al 3 febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

20.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Stanislav Kochanovksy con Matthias Goerne, baritono. In programma: Dmitri Chostakovitch e Nikolaï Rimsky-Korsakov. Auditorium Rainier III (più info)



20.30. ‘Gaby la Magnifique’ (‘Gaby la Magnifica’): spettacolo teatrale di Mireille Doering con Cléo Sénia, Jean-Christophe Born e Diego Bordonaro. Théâtre des Muses (più info)



DOMENICA 23 GENNAIO

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Cosio d’Arroscia al Forte Montescio accompagnati dalla guida Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)

IMPERIA

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi (ultimo giorno)

17.00. ‘Un letto fra le lenticchie – la sua grande occasione’ da Alan Bennett. Teatro de Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720 (più info)



VENTIMIGLIA



9.30. Escursione ‘Dai Balzi Rossi verso il Monte Fuga accompagnati dalla guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alla stazione ferroviaria di Ventimiglia oppure alle 9.45 davanti al museo preistorico dei Balzi Rossi, info 327 0824866 (più info)

TAGGIA

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Cosio d’Arroscia al Forte Montescio accompagnati dalla guida Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle ore 8.30 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

CAMPOROSSO

9.00. Fiera in onore del Santo Patrono, San Sebastiano. Piazza Pertini, piazza Garibaldi e centro storico

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

CANNES



10.00-16.00. ‘Grande festa della Croix-Des-Gardes’: giornata all'aria aperta, in famiglia o con gli amici, per scoprire o riscoprire il parco naturale della Croix-des-Gardes (ultima partenza alle ore 15). Avenue de la Croix-des-Gardes (più info)

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

15.00. Arrivo e cerimonia di premiazione in Quai Rainier III del 90° Rallye Monte-Carlo a cura dell'Automobile Club di Monaco (più info)

15.00. ‘Il Turco in Italia’ di Gioachino Rossini con Cecilia Bartoli, José Maria Lo Monaco, Barry Banks, David Astorga, Ildar Abdrazakov, Nicola Alaimo, Giovanni Romeo, il Coro dell'Opera di Monte-CArlo e i Musicisti del Principe-Monaco, diretti da Gianluca Capuano. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

16.30. ‘Gaby la Magnifique’ (‘Gaby la Magnifica’): spettacolo teatrale di Mireille Doering con Cléo Sénia, Jean-Christophe Born e Diego Bordonaro. Théâtre des Muses (più info)

17.00. ‘Chi è il Signor Schmidt?’: spettacolo teatrale di Sébastien Thiéry, con Stéphane de Groodt, Valérie Bonneton, Renaud Rutten, Chick Ortega e Steven Dagrou. Théâtre Princesse Grace (più info)

