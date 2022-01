Il bilancio 2021 del consigliere regionale Veronica Russo “È stato anche l'anno in cui la Liguria ha primeggiato nel turismo”

In questi primi giorni del 2022, il consigliere regionale Veronica Russo (FdI), interviene a pochi giorni dall'inaugurazione del suo personale punto di ascolto nel centro di Vallecrosia.

Le sue parole sono indirizzate a chi è stato colpito dalla pandemia sul piano sanitario o economico, poi il suo sguardo mira al futuro con un buon auspicio per i giorni che verranno ed ha ricordato che nonostante tutto la Liguria ha primeggiato quanto a presenze turistiche.



“Il 2021 è stato un anno difficile a causa della pandemia che ci ha investito - dichiara Veronica Russo - il pensiero va sicuramente a tutte le persone che in questo anno hanno attraversato momenti difficili sia in termini sanitari che economici.

Quest'anno è stato anche l'anno in cui la Regione Liguria ha primeggiato in termini di presenze turistiche dando una boccata di ossigeno a diversi imprenditori.

L'augurio per il nuovo anno è quello di raggiungere nel più breve tempo possibile una stabilità sanitaria che possa dare ai cittadini una sicurezza per il futuro”.