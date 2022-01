Concorso per 43 nuovi Operatori Socio Sanitari in Asl 1 Imperiese: basterà la licenza Media e il titolo di Oss

L’Asl 1 Imperiese, ha indetto, in esecuzione della delibera del novembre scorso, un concorso per l’assunzione di 43 Oss, ovvero gli Operatori Socio Sanitari (Categoria B livello economico Bs), con il contratto di un anno e comunque non oltre l’assunzione a tempo indeterminato di unità nello stesso profilo.

Potranno partecipare italiani o cittadini dell'Unione Europea, ma anche di altri paesi con permesso di soggiorno di lungo periodo o dello status di rifugiato. Chi parteciperà al concorso dovrà avere la licenzia Media o l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Il diploma di istruzione secondaria di primo grado, se conseguito all’estero, deve essere riconosciuto dall’Ufficio Scolastico territoriale.

Bisognerà anche essere in possesso del titolo specifico di ‘Operatore Socio-Sanitario’, conseguito a seguito del superamento di corso di formazione di durata annuale. E' possibile fare la domanda on line cliccando QUI. Sotto il bando scaricabile.