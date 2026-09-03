Vele d'Epoca, torna "Le Vele con Gusto" firmato Confcommercio sabato 5 settembre in Calata Anselmi

La gastronomia e l'eccellenza dell'artigianato locale incontrano la grande marineria d'epoca. Sabato 5 settembre 2026, in occasione del celebre Raduno delle Vele d’Epoca di Imperia, Confcommercio provincia di Imperia sarà protagonista in Banchina Anselmi con la rassegna "Le Vele con Gusto".

All'interno dello stand istituzionale allestito dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, le categorie e i sindacati di settore della Confcommercio si alterneranno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 per presentare al pubblico, agli equipaggi e ai turisti le tipicità del territorio e i servizi di accoglienza.

Il programma si aprirà alle ore 10.00 con i mastro panificatori di Assipan, pronti a guidare i visitatori in una degustazione delle specialità della panificazione ligure. Alle ore 11.00 spazio all'arte floricola con la dimostrazione pratica di composizioni floreali curata da Federfiori. A chiudere la sessione mattutina, alle ore 12.30, saranno i rappresentanti di Federalberghi, che illustreranno le opportunità di soggiorno e il panorama ricettivo della provincia.

Nel pomeriggio le attività riprenderanno alle ore 16.00 con il Gruppo Oleario, che proporrà curiosità, segreti e assaggi dedicati all'olio extravergine d'oliva. Il gran finale è previsto per le ore 17.00 con la dimostrazione dello chef pasticcere Alessandro Racca: oltre a mostrare le sue creazioni di "frutta realistica", il maestro presenterà in anteprima un dolce inedito ed esclusivo, creato appositamente per celebrare il 40° anniversario delle Vele d'Epoca.

"Le Vele con Gusto rappresenta un'occasione importante per connettere la grande vetrina del Raduno nautico con il tessuto economico e produttivo locale – spiegano da Confcommercio – valorizzando le eccellenze che rendono unica la nostra provincia".