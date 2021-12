Sanità: Toti “Grazie ai medici di Imperia e Sanremo salvata la vita a una mamma incinta colpita da infarto e al suo bimbo”

“Una grande dimostrazione di competenza e professionalità quella dimostrata da medici e infermieri di Imperia e Sanremo che hanno collaborato per salvare la vita a una donna di 38 anni incinta, colpita da un infarto. Un intervento che deve rafforzare ancora di più la fiducia dei cittadini nella nostra sanità ed è per questo che voglio ringraziare il direttore generale della Asl 1 Imperiese Silvio Falco, Fabio Ferrari, neo primario dell’Utic (Unità di terapia intensiva coronarica)-Cardiologia del Borea e insieme a loro l’unità di Cardiologia, Ginecologia, Pediatria e Rianimazione degli Ospedali di Sanremo e Imperia”.

Lo ha detto il Presidente della regione, Giovanni Toti, commentando la notizia del salvataggio della puerpera e del figlio. “Grazie a un grande lavoro di squadra – termina Toti - hanno permesso di portare a buon fine questa delicata operazione che ha salvato la vita a questa mamma e al suo bimbo a cui mando i miei migliori auguri con la speranza che possano tornare presto a casa. Notizie come questa che arrivano proprio il giorno di Natale ci fanno guardare con fiducia al futuro nonostante questi giorni difficili in cui il covid è tornato a circolare in maniera importante anche nella nostra regione”.