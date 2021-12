Nuova e inedita internazionale per villa Ormond. La storica location matuziana è stata scelta da Puma per la campagna internazionale che ha come protagonista la cantante spagnola Ana Mena, in gara al prossimo Festival di Sanremo tra i big.

Le foto sono state scattate a margine di ‘Sanremo Giovani’, la serata in diretta su Rai1 che ha visto al Teatro del Casinò la sfilata di tutti i protagonisti del prossimo Festival.

Le immagini sono sul profilo Instagram ufficiale della cantante.