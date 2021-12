Ventimiglia: individuato da un cittadino e fermato dai Carabinieri l'aggressore di stamattina in via Cavour

E’ stato individuato ed è ora a disposizione di Carabinieri e autorità giudiziaria il presunto aggressore che, questa mattina intorno alle 10 a Ventimiglia (QUI), ha picchiato violentemente una donna di 37 anni, nel tentativo (non riuscito) di derubarla della borsetta.

Il fatto è avvenuto nella centralissima via Cavour, a pochi metri da largo Torino, nella città di confine. Ovviamente le urla della donna, che ha tentato di divincolarsi dal rapinatore, hanno richiamato l’attenzione di molti passanti e dei commercianti della zona. La 37enne è stata poi portata in ospedale, con diverse ferite al volto e in altre parti del corpo, mentre l’uomo è riuscito a fuggire.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere a circuito chiuso di alcuni esercizi della zona. Ma, nel primo pomeriggio, uno dei commercianti (Igor Cassini), che aveva visto fuggire il rapinatore, ha notato l’uomo con la stessa felpa che indossava stamattina, sul lungomare nella zona del ‘Biscione’

“Dalle immagini delle telecamere del suo ‘negozio’ non era ben visibile in volto – ci ha detto Cassini – ma ho riconosciuto subito il giubbotto. L’ho fermato e immobilizzato, chiamando subito io Carabinieri”. I militari lo hanno fermato e ora l’uomo è un indiziato. Non è la prima volta che le telecamere del negozio di Cassini immortalano una scena del crimine.

Tra i precedenti anche quello della rissa che ha preceduto l’omicidio del migrante, poi trovato morto sotto il cavalcavia a Roverino. L’uomo, che dovrebbe avere intorno ai 25 anni è un nordafricano che avrebbe anche alcuni precedenti.