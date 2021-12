Ventimiglia: donna aggredita a calci e pugni per rubare la borsetta in via Cavour, ora è caccia al malvivente (Foto)

Grave atto di violenza, questa mattina in via Cavour a Ventimiglia. Una donna di 37 anni, che stava camminando nella centralissima via della città di confine, è stata aggredita e colpita al volto con pugni e calci, sembra da un extracomunitario che voleva rubargli la borsetta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Guardia di Finanza, insieme a un’ambulanza della Croce Verde Intemelia. La donna è stata colpita con violenza e, all’arrivo dei soccorsi era incosciente. Fortunatamente ha poi ripreso conoscenza ed è stata trasportata in pronto soccorso, in codice giallo di media gravità

Ora Carabinieri e Finanza sono alla ricerca dell’aggressore che, dalle testimonianze raccolte, sembra essere un extracomunitario che aveva una felpa grigio-marrone. Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo caso di violenza nella città di confine.