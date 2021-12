Ventimiglia: caos tamponi all'autoporto, mezzi imbottigliati per entrare in A10 e oltre un'ora di coda (Foto)

Dopo Sanremo anche Ventimiglia è in pieno caos tamponi. Anche con lo spostamento del ‘drive through’ nella zona dell’autoporto, da stamane si registrano lunghe code per l’ingresso, che creano gravi disagi anche a chi deve imboccare l’autostrada.

Questa mattina la ditta di elettricisti con sede in corso Limone Piemonte si è trovata imbottigliata con i furgoni all’interno della coda perdendo un’ora per poter imboccare l’autostrada e recarsi dal cliente.

“E’ una situazione inammissibile – ci dicono alcuni ventimigliesi, perché lo spazio c’è ma va gestito meglio e soprattutto, visto che c’è un alternativa per imboccare l’autostrada passando da Bevera vicino al magazzino della Metro, bisogna smistare il traffico per i tamponi dal normale circolo dei veicoli”.

Il sindaco Scullino con la polizia locale è subito intervenuto: "Adesso si passa meglio. Il traffico si è bloccato questa mattina perchè la gente si è messa in coda prima dell'apertura del centro tamponi e non erano ancora ben organizzati. Stiamo predisponendo, con la polizia locale e l'aiuto delle altre forze di polizia, un piano che indirizzi su corsie apposite chi deve fare il tampone e verificare se e come indirizzare solo chi deve prendere l'autostrada ad utilizzare anche la bretella di Bevera, poco conosciuta ma che potrebbe essere molto comoda".

"Domani mattina sarà presente sul posto la nostra Polizia Locale - continua il sindaco Scullino - con un dirigente dell'autostrada dei fiori, per trovare le migliori soluzioni. Gli spazi ci sono, devono solo essere organizzati e la situazione migliorerà certamente. Ci dispiace per il disagio che non dipende da noi. Purtroppo in questo periodo sono moltissime le persone che hanno bisogno del tampone. Uno dei tanti disagi del Covid-19".