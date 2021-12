Sanremo: tamponi 'drive' a Bussana, la settimana inizia con una coda infinita in via Al Mare (Foto)

Se due indizi fanno una prova, oggi non è sbagliato pensare che lo spostamento del centro tamponi 'drive' dal Palafiori a Bussana non ha risolto il problema dell'impatto sulla circolazione.

Tutto bene solo nei primi giorni, poi la situazione è scappata di mano. Stamattina la cosa è sotto gli occhi di tutti: anche alle 8 la coda invadeva via Al Mare bloccando la circolazione ridotta a una sola corsia.

Sono fortunatamente lontani i giorni del traffico paralizzato in centro, ma per i residenti di Bussana Mare e per chi deve percorrere la strada è un problema non da poco.