Sanremo: pedone investito da uno scooter in corso Inglesi, portato in elicottero al Santa Corona

Mobilitazione di soccorsi questa mattina in corso Inglesi a Sanremo dove un uomo di circa 70/75 anni è stato investito da uno scooter, condotto da un 17enne. La dinamica esatta è al vaglio della Polizia Locale matuziana, anche se l'uomo stava attraversando fuori dalle strisce.

Sul posto sono intervenute le squadre del personale medico del 118 e due ambulanze, una della Croce Verde e l'altra della Croce Rossa di Sanremo. Ad avere la peggio il pedone, un uomo che non aveva documenti con sè e che è rimasto a terra cosciente ma per lui è stato disposto il trasferimento con l'elisoccorso all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ha riportato le sospette fratture a un braccio e a una gamba, oltre a un trauma cranico.

Invece, il conducente dello scooter è stato portato in Pronto Soccorso a Sanremo per accertamenti ma le sue condizioni non sono serie.