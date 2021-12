Coronavirus: cambiano le regole per l'accesso ai 'drive through' per i tamponi, si va in ordine alfabetico

Da domani l'accesso ai luoghi adibiti ai tamponi in ‘Drive through’ presenti sul territorio della provincia di Imperia (Ventimiglia-Autoporto, Sanremo-via al Mare Bussana e Im-peria – Molo San Lazzaro), cambiano sistema di accesso.

La decisione è stata presa anche in funzione delle molte code e dei disagi che si sono venuti a creare, anche oggi a Ventimiglia e Sanremo. L’accesso, come stabilito dall’Asl, sarà consentito in ordine alfabetico in base al cognome dell’interessato.

Questa l’assegnazione a gruppi di orari, secondo il cognome con iniziale compresa tra:

- A-DEL, dalle 8 alle 9,30;

- DEM-MOR, dalle 9,30 alle 11;

- MOS-Z, dalle 11 alle 12.

Ovviamente sia l’Asl che gli utenti si augurano di ridurre notevolmente le code (e come accaduto oggi a Ventimiglia anche i problemi di accesso alla A10) e garantire così un miglior servizio.