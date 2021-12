Ventimiglia: domani in via Aprosio Alternativa Intemelia organizza una giornata di 'scambio libri'

Domani, dalle 10 alle 18, l'associazione ‘Alternativa Intemelia’ organizza uno scambio-libri in versione natalizia.

Per la prima volta luogo del book-crossing sarà la centralissima isola pedonale di Via Aprosio, nell'ambito del nuovo mercatino natalizio ventimigliese. L'associazione propone questo originale ‘baratto’ da ormai 11 anni per veicolare la voglia di leggere e lo scambio di opinioni fra amanti della lettura ma, in questa occasione, per restare in tema natalizio, sarà possibile fare a cambio non solo con i propri tomi già letti, ma anche con giocattoli nuovi o usati, per far contenti anche i più giovani, in un piccolo anticipo della notte di Natale.