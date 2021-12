Festival della canzone cristiana di Sanremo 2022: ecco i 24 artisti in gara che si esibiranno al Don Orione

Fabrizio Venturi, Direttore Artistico del Festival della Canzone Cristiana di Sanremo 2022, ha comunicato la lista ufficiale dei 24 partecipanti che comporranno il Cast della Prima Edizione del Festival.

DJ Mitch di Radio 105, inviato delle Iene, affiancherà Fabrizio Venturi nella conduzione della kermesse canora. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Sanremo, in collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia - Sanremo. Il Direttore Artistico ha scelto, in adesione ai criteri descritti sul regolamento, i seguenti artisti in gara, che saliranno sul palco dell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera San Orione, il 3, il 4 e il 5 febbraio.

Alex Cadili - "Per te Gesù" Antonio Labate - "Gli angeli" Beppe Bianco - "Nel tuo sorriso la speranza" Carmela Iacono - "Preghiera dei vincenziani" Cantammo a Gesù - "Tu sei l'eternità" Dino Santonico - "Amami come solo sai far tu" Fra Vinicius- "Vale la pena" Alisa De Marco - "Libera di andare" Marta Falcone - "Ho sentito parlare di te" Dajana e Eminio Sinni - "Padre nostro" Isaura Nencini - "Per essere felice" Karen Marra - "Vento" IKaktus - "Come se piovesse cielo" Letizia Mariotti - "Ecco, la conversione" Marco Tanduo - "Grazie mio Dio" Mariarosaria Finocchiaro - "Sopra le bretelle" Pier Didoni - "Ti cerco" Daniela Donatone, D’Anì - "A mezzo fiato" Shoek - "Nuova Razza" Stella Sorrentino, Meissa - "Lui è l’amore" Tony Nevoso - "Mai più" Loide - "Riscò" Jonathan - "Tu mi hai amato per primo" Letizia Centorbi - "Tu sei tutto per me"

Fabrizio Venturi, considerata l’elevatissima qualità delle 24 canzoni degli artisti in gara, arrivati da tutta Italia, ha deciso di attribuire anche un ambitissimo premio, denominato "Diretto per Sanremo Giovani 2023".

Si tratta di un 'secondo' primo premio. La Giuria dovrà deliberare sia in merito alla scelta del vincitore del Festival, sia in merito alla scelta di un secondo primo classificato, la cui età non dovrà essere superiore a 28 anni. Tale limite di età, quest'anno, è stato stabilito anche dal direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus per approdare a Sanremo Giovani.

A chi vince, oltre al prestigioso Trofeo, sono destinati una produzione discografica, un videoclip ed un servizio fotografico con le Etichette Joseba Publishing e DDT Music Entertainment Italy per la presentazione a Sanremo Giovani 2023, la pubblicazione del brano mediante Belive su 150 piattaforme, con relative cartoline digitali inviate ad oltre 850 radio.