Al via la prima edizione del concorso fotografico “Mille occhi su Bordighera – Motivi bordigotti… raggiungere la meta con uno scatto”, promosso dal Comune di Bordighera per valorizzare le meraviglie del suo territorio; l’avviso con tutte le informazioni in merito è online da oggi sul sito istituzionale cittadino, all’indirizzo https://www.bordighera.it/rete_civica/concorso_fotografico​​

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza limiti d’età. Sarà sufficiente inviare fino ad un massimo di tre fotografie inedite, di cui almeno una dei luoghi raffigurati nelle opere del pittore Claude Monet durante il suo soggiorno nella città delle palme.

Prevista, da parte di una giuria composta da fotografi professionisti, l’assegnazione di tre premi in denaro:

- 1° premio: euro 1.200,00;

- 2° premio: euro 600,00;

- 3° premio: euro 300,00.

I vincitori saranno annunciati nel corso di una mostra in cui saranno esposte le migliori cinquanta fotografie che, selezionate dalla commissione, saranno stampate ed incorniciate a cura del Comune.

Per prendere parte al concorso ci sarà tempo fino alle ore 12.00 del prossimo venerdì 18 marzo 2022; le immagini dovranno essere inoltrate alla casella di posta elettronica cultura@bordighera.it con le modalità specificate nell’avviso.

Le fotografie, a colori, potranno avere inquadratura sia verticale sia orizzontale e risoluzione di almeno 300 dpi in formato JPG, con opzioni di salvataggio massime e dimensioni del lato maggiore di almeno 36 cm; l’intervento digitale sarà consentito solo ed esclusivamente per loro ottimizzazione. Ognuna dovrà avere numerazione progressiva, titolo e descrizioni di ripresa fotocamera focale impiegata, tempi di otturazione e diaframma impiegato.

Le immagini inviate potranno essere in seguito utilizzate dal Comune di Bordighera per finalità istituzionali e promozionali, con l’esclusione della finalità di lucro; i partecipanti, che per il fatto di prendere parte al concorso nulla potranno pretendere come diritto d’autore, manterranno comunque la paternità dell’opera e saranno menzionati in caso di pubblicazione.

Si rimanda in ogni caso all’avviso per tutte le ulteriori indicazioni utili alla partecipazione.​