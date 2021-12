Martedì prossimo il Questore Peritore incontra i piccoli degenti del reparto di pediatria dell'ospedale

Il Questore della provincia di Imperia, Giuseppe Felice Peritore, accompagnato da funzionari e personale della Questura, martedì 21 dicembre. alle ore 11. si recherà al reparto di pediatria dell’Ospedale di Imperia, per portare doni ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie, nonchè per augurare buone Feste anche al personale medico.

Nell’ambito della Polizia di prossimità, infatti, la Questura di Imperia ha organizzato una cerimonia di consegna dei regali ai bambini, con l’apposizione di un simbolo natalizio all’albero del reparto ospedaliero.

L’iniziativa costituisce un segno di solidarietà nei confronti delle fasce più bisognose e di vicinanza della Polizia di Stato a tutta la comunità, anche a quella più esposta alle momentanee difficoltà. La giornata costituisce, pertanto, occasione gradita per dimostrare affetto ai bimbi ricoverati ed agli operatori sanitari che li assistono quotidianamente, soprattutto in questo periodo reso ancora più difficile dalla emergenza epidemiologica in corso.