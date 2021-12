Taggia: dal Comune contributo per acquistare tende ignifughe nelle scuole degli Istituti Comprensivi

Dal Comune di Taggia 8mila euro per l'acquisto di tende ignifughe nelle scuole. Il contributo nasce da una proposta dell'assessore all'istruzione Barbara Dumarte.

Il provvedimento approvato dalla giunta comunale, divide la somma in parti uguali tra l'Istituto Comprensivo Taggia (che comprende le scuole dell’Infanzia di Taggia, Borghi e Badalucco, le scuole primarie di Taggia, Levà, Badalucco, Molini di Triora, Montalto e Triora e le scuole secondarie di 1° grado di Taggia e Badalucco) e l'Istituto Comprensivo Arma che comprende le scuole dell’Infanzia e primarie di Arma e Castellaro, la scuola secondaria di 1° grado di Arma.

Le tende ignifughe possono fare la differenza in caso di incendio in una scuola. Questo tipo di materiale impedisce al fuoco di propagarsi ulteriormente ed evita la dispersione negli ambienti di fumi pericolosi che potrebbero intossicare o accecare. Si tratta di presidi previsti dalla norma antincendio nazionale.

Da tempo le scuole di Taggia chiedevano un contributo per affrontare questa importante spesa. Quest'anno l'amministrazione comunale ha sfruttato alcune economie di bilancio riuscendo a trovare le risorse economiche da destinare all'acquisto indicato dalle dirigenze scolastiche per garantire un ulteriore livello di sicurezza nei plessi del territorio. Una somma che si inserisce nell'ambito degli aiuti economici che il Comune dà ogni anno ai due Istituti Comprensivi per il funzionamento delle segreterie scolastiche.