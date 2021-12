Sanremo: la Guardia Costiera ha celebrato stamattina la Patrona della Marina Militare Santa Barbara (Foto)

Alla presenza delle massime Autorità Civili e Militari locali, dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e delle Rappresentanze delle Associazioni d’Arma, si è svolta stamattina la tradizionale celebrazione della ricorrenza di Santa Barbara, Santa Protettrice della Marina Militare.

La funzione religiosa, officiata da Monsignor Antonio Suetta, Vescovo della diocesi di Ventimiglia – Sanremo, si è svolta, in ottemperanza alle vigenti disposizioni correlate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, presso la Basilica Concattedrale di San Siro in Sanremo. Gli invitati si sono poi recati presso il monumento A.N.M.I. situato in piazzale Vesco del Porto Vecchio di Sanremo, per deporre una corona in ricordo in ricordo dei tanti marinai periti durante le guerre.