Triora: addio a Bruno Artuso, ex consigliere comunale di Sanremo e volto di Forza Italia - tanti messaggi di cordoglio

In queste ore stanno arrivando numerosi messaggi di cordoglio per Bruno Annunziato Artuso. L'82enne è morto ieri sulle montagne, durante una battuta di caccia al cinghiale, in zona Carcarizzi tra Loreto e Triora. I compagni della squadra non vedendolo tornare alle macchine si sono allarmati e hanno iniziato a cercarlo, trovando il corpo, caduto sotto la posta dove era fermo per la battuta. Nonostante la richiesta immediata di soccorsi e il tempestivo intervento dell'elisoccorso Grifo 1, della Croce Verde di Arma e dei Carabinieri di Triora, non è stato possibile salvare l'anziano.

Bruno Artuso era persona stimata e conosciuta in provincia. E' stato ex consigliere comunale a Sanremo, ex membro di Forza Italia e personaggio storico nel mondo della floricoltura. Inoltre è stato anche membro dell’organo amministrativo dell'ATC Imperia (Federcaccia) e in passato anche Presidente della Società Sportiva Armese. Era un membro della squadra di caccia al cinghiale 202 di Triora.

"Con Bruno, chiunque lo conoscesse, si perde un caro amico... onesto, sincero e sempre pronto per dare un consiglio o un aiuto. Per me personalmente è stato un maestro ed un saggio in politica. Con lui ho condiviso bellissimi momenti. Mi dispiace tantissimo" - ha detto il vicesindaco di Taggia, Espedito Longobardi.

"Mi è venuto a mancare un grande amico, una persona saggia ed intuitiva che lascia un grande vuoto nel mio cuore…. Bisognava conoscerlo come me per potere apprezzare a pieno i suoi tantissimi pregi. Ciao Bruno…" - ha ricordato Gianni Rolando.



I messaggi anche di tanti amici: "Ho perso un grande amico di caccia e di bocce" - dice Franco. "Abbiamo perso un Amico, Ciao Bruno" - aggiunge Giacomo.



"Grazie a tutti, per un messaggio o una chiamata, grazie di cuore. Un ringraziamento particolare ai ragazzi di Grifo1, ai miei colleghi della Croce Verde Arma Taggia e al personale 118 di servizio in centrale operativa, sentirsi in famiglia in queste situazione non è per tutti. Grazie anche ai cacciatori di Triora, eravate e siete una famiglia, gli avete ridato giornate di Vita. Mio nonno rimarrà per sempre nel posto a lui più caro, nel bosco, in battuta di caccia, contornato da Amici" - ha detto Laura Maccari, la nipote.



Il funerale si terrà domani, venerdì 3 dicembre, alle 14.30, presso la chiesa di Poggio a Sanremo.

Alla famiglia Artuso le condoglianze della redazione di Sanremo News e del gruppo editoriale More News