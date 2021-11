L'Archery Club Ventimiglia cammina ancora verso il futuro con la festa per celebrare i 40 anni

40 anni, con frecce sempre al bersaglio: compleanno importante quelle festeggiato dall'Archery Club Ventimiglia in un noto ristorante di Vallebona. Nata nel 1981, la società ha infatti celebrato un anniversario molto importante della sua attività, un movimento in costante crescita grazie al settore giovani e agli adulti.

Il cammino del club è passato dagli scantinati di una chiesa di Ospedaletti, testimoni dei primi allenamenti della mezza dozzina di persone, che diedero vita al club, ai palcoscenici mondiali in periodi non molto lontani. Dai primi giorni molte cose sono cambiate, a cominciare dal passaggio della denominazione Archery Club Ospedaletti ad Archery Club Ventimiglia, con cambio della sede sociale e dei locali di allenamento.

Diversi anche per obbiettivi e, dopo le prime gare locali, l'orizzonte si è ampliato, andando ad interessare i trofei inter-regionali, le gare in Francia, i Campionati Italiani, dai quali sono arrivate diverse medaglie, soprattutto nel settore Master Femminile, con Gervasi, Lorenzi, e Facchini, e con il club a sua volta, promotore e organizzatore di eventi. Il fiore all'occhiello porta però la firma di Cristiano Rivaroli, protagonista con la maglia azzurra ai Mondiali Giovanili in Polinia e all'oro a squadra in Russia, dopo tantissimi podi ai Campionati Italiani.

Nella festa dei 40 anni però, l'Archery Club Ventimiglia guarda avanti, ai tantissimi e promettenti giovani del vivaio, ma anche agli adulti. Il futuro, dopo 3 anni di sospensione forzata causa Covid, vedrà anche l'ormai tradizionale gara al Pala Roya nel novembre 2022.