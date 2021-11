CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 22 novembre 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 2 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- GHOSTBUSTERS - LEGACY – ore 17.15 - 19.30 - 21.45 – di Jason Reitman - con Finn Wolfhard, Carrie Coon, Mckenna Grace, Annie Potts, Paul Rudd, Bill Murray - Azione - "Dopo essersi trasferiti con la madre a Summerville, una piccola città di provincia, i fratelli Trevor e Pheobe scoprono di avere una connessione con gli Acchiappafantasmi originali, e che la stramba casa che hanno ereditato dal nonno nasconde ben più di un segreto. Intanto a Summerville si succedono terremoti quasi ogni giorno, attirando l'attenzione del professore di scienze della scuola che non riesce a trovare una spiegazione razionale o scientifica per le scosse sismiche…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- ETERNALS – ore 17.00 - 21.00 – di Chloé Zhao - con Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry – Azione/Drammatico/Fantasy - "Gli Eterni, un gruppo di eroi immortali, creati dai Celestiali per combattere contro i Devianti, sono rimasti nell'ombra sul pianeta Terra per migliaia di anni. I loro ordini erano di rimanere nascosti e di non interferire in guerre, carestie o minacce aliene, a meno che i Devianti non fossero coinvolti. Adesso però gli Eterni sono usciti allo scoperto perchè qualcosa sta per cambiare…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA FAMIGLIA ADDAMS 2 – ore 17.20 – di Greg Tiernan, Conrad Vernon, Laura Brousseau, Kevin Pavlovic - con le voci di: Virginia Raffaele, Pino Insegno, Eleonora Gaggero, Luciano Spinelli, Loredana Berté – Animazione/Avventura/Commedia - "Morticia e Gomez sono preoccupati per i loro figli, Pugsley e Mercoledì, che stanno affrontando la fase adolescenziale: poco interessati alle cene in famiglia e sempre più presi dai loro passatempi mostruosi. Per riavvicinarsi ai loro figli, decidono di partire in un viaggio che coinvolta tutta la famiglia - tranne la Nonna che rimane a casa a spassarsela - compreso il cugino IT e Zio Fester. Con l’orribile camper stregato, gli Addams si avventurano nei luoghi d’America più terrificanti, dove insieme vivranno spaventose avventure…”

Voto della critica: **

- ZLATAN – ore 19.30 - 21.30 – di Jens Sjögren - con Granit Rushiti, Dominic Andersson Bajraktati, Cedomir Glisovic, Merima Dizdarevic, Emmanuele Aita - Biografico - "La storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di Zlatan Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in se stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come l'Ajax Amsterdam, la Juventus, l'Inter, il Milan, il Barcellona, il Paris Saint-Germain e il Manchester United…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- AINBO - SPIRITO DELL'AMAZZONIA – ore 17.00 – di Richard Claus, Jose Zelada - con le voci di Elio e le Storie Tese, Luciana Littizzetto, Ciro Priello – Animazione/Avventura/Commedia - "Nella profonda e inesplorata Amazzonia vive Ainbo, una coraggiosa ragazzina apprendista-cacciatrice. Quando un giorno scopre che è arrivato un gruppo di uomini pronti a distruggere la foresta pur di arricchirsi, Ainbo capisce di non poter stare a guardare. Inizia così un rocambolesco viaggio attraverso le meraviglie della foresta in compagnia dei suoi strampalati spiriti guida: l'armadillo Dillo e il tapiro Piro, sempre al suo fianco nella avventurosa impresa di salvare l'Amazzonia…”

Voto della critica: n.p.

- CHI È SENZA PECCATO - THE DRY – ore 18.50– di Robert Connolly - con Eric Bana, Genevieve O'Reilly, Keir O'Donnell, John Polson, Julia Blake – Drammatico/Thriller - "Aaron Falk, un detective di polizia, dopo 20 anni fa ritorno nella sua città natale in occasione del funerale del suo vecchio amico d'infanzia Luke. La polizia locale ritiene che Luke prima di togliersi la vita abbia ucciso sua moglie e suo figlio. Falk accetta con riluttanza d'indagare sul caso per capire se si tratta di qualcosa di più di un omicidio-suicidio. Le ricerche porteranno alla luce una vecchia e profonda ferita che ha coinvolto il detective diversi anni prima, quella della morte di una ragazza di 17 anni, che era anche un'amica di Luke. Falk sospetta che ci sia un collegamento tra questi due crimini e mentre si batte per dimostrare l'innocenza del suo amico Luke e la sua, sarà costretto ad affronta il pregiudizio e la rabbia dell'intera comunità…”

Voto della critica: ***

- ANNETTE – ore 21.00 – di Leos Carax - con Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Devyn McDowell, Russell Mael – Drammatico/Musical - "Henry e Ann hanno tutto. Si amano, hanno talento da vendere, lui un comico tagliente, lei una star della musica. Il pubblico li ama, la stampa li adora, ma la gioia più grande arriva quando nasce la loro bambina Annette. Presto si accorgono che la piccola non è come tutte le altre, ma è destinata a qualcosa di molto speciale, che stravolgerà le loro vite e non solo. Un'esperienza cinematografica che non riuscirete a dimenticare…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- PER TUTTA LA VITA – ore 17.20 – 19.20 - 21.20 – di Paolo Costella - con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu - Commedia - "’Finché morte non vi separi...’ E se invece della morte a separarvi fosse un giudice che dichiara nullo il vostro matrimonio dopo aver scoperto che il prete che vi ha sposato non era un vero prete? Se vi capitasse di dover dire di nuovo 'sì', dopo anni dalla prima volta, come vi comportereste? È quello che succede a tante coppie che scoprono di non essere mai state sposate. Quattro, in particolare, sono le coppie le cui vicende, intrecciate tra loro, seguiamo con maggiore interesse, con la tensione che cresce mano a mano che il fatidico giorno in cui ripromettersi amore eterno si avvicina. Il secondo fatidico 'sì' segnerà per tutti l'inizio di una nuova vita…”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- THE FRENCH DISPATCH – ore 17.15 - 19.15 – di Wes Anderson - con Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand – Commedia/Drammatico/Sentimentale - "In seguito alla morte di Arthur Howitzer Jr., direttore del French Dispatch (una rivista americana a larga diffusione della città francese di Ennui-sur-Blasé), la redazione si riunisce per scrivere il suo necrologio. I ricordi legati a Howitzer confluiranno nella creazione di quattro articoli…”

Voto della critica: ***

- FREAKS OUT – ore 21.15 – di Gabriele Mainetti - con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi - Drammatico - "Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro ‘fenomeni da baraccone’ restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia…”

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- PROMISES – ore 17.00 - 20.00 – di Amanda Sthers - con Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno, Kris Marshall, Cara Theobold - Drammatico - "Quando arriva il grande amore travolge tutto quello che incontra. Alexander è un uomo con un'infanzia difficile alle spalle, finalmente felice con sua moglie e la loro bambina. Laura è una gallerista d'arte in procinto di sposarsi. Quando si incontrano a una festa capiscono al primo sguardo che non avranno scampo. Ma la vita sembra avere altri piani per loro. Tra scelte che non riusciranno a compiere e un destino ripetutamente beffardo, attraverseranno tutta la loro esistenza tormentati da un sentimento che li divora. Perché un amore mai vissuto è un amore che non potrà mai morire…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- IO SONO BABBO NATALE – ore 17.15 - 20.15 – di Edoardo Falcone - con Marco Giallini, Gigi Proietti, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Simone Colombari - Commedia - "Ettore è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Ha scontato 5 anni di carcere per una rapina commessa con dei complici di cui non ha mai rivelato i nomi. Alle spalle ha una relazione finita male con Laura, da cui ha avuto una figlia che non ha mai potuto conoscere. Non ha grandi alternative se non quella di continuare a fare il rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola, un amabile signore che non ha niente di valore che si possa rubare. In compenso ha una bizzarra rivelazione da fare ad Ettore: dichiara infatti di essere Babbo Natale. Ettore è decisamente scettico: Nicola sarà davvero chi dice di essere?…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

