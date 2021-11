Oggi pomeriggio a Radio Onda Ligure l'intervista a Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti

Oggi pomeriggio alle 13.10 su Radio Onda Ligure andrà in onda l'intervista a Davide Toffolo, il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Sarà un'occasione per presentare il suo nuovo spettacolo “L'ultimo vecchio sulla terra (dal vivo)”, con cui celebra il poeta e attore Remo Remotti illustrando i suoi testi e le sue filastrocche che il prossimo 17 novembre sarà in scena a Genova all’Ostello Bello Vero innovatore nel campo del fumetto e tra i maggiori autori italiani di graphic novel, Davide Toffolo ha all'attivo numerose opere: “Pasolini”, “Carnera” e “Il re bianco” sono tra i titoli più rappresentativi della sua vasta produzione.

Quest’anno Davide si è anche esibito al Festival di Sanremo insieme agli Extraliscio con la canzone “Bianca Luce Nera”.



L’intervista andrà in onda alle 13.10 nel programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.