San Bartolomeo al Mare: assenze dei dipendenti comunali, i sindacati replicano a Urso: "Prima di parlare si informi!"

“Abbiamo appreso dagli organi di stampa le dichiarazioni rilasciate dal Sindaco di San Bartolomeo al Mare in merito alle assenze dei dipendenti e della lettera aperta di risposta formulata da un gruppo di dipendenti a noi inviata per conoscenza. Crediamo che le dichiarazioni del Sindaco siano lesive dell’immagine della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti”.

A dirlo in un comunicato congiunto sono segreterie territoriali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl che spiegano: “Buttare benzina sul fuoco in momenti delicati come quelli che stiamo vivendo solo ed esclusivamente per incolpare un sistema è cosa fuorviante. Chiediamo al Sindaco di San Bartolomeo al Mare che prima di fare affermazioni affrettate verifichi presso i propri uffici lo stato dei fatti e vedrà che il personale non in servizio non è personale assenteista coperto da certificati medici casuali, ma è personale assente per ferie come da disposizioni impartite dal Segretario Comunale, personale che gode dei benefici della legge 104/92, personale in permesso giornaliero come previsto dal Contratto di lavoro e nella minima parte personale posto in malattia ma comunque in periodo antecedente all’obbligo del green pass".



"I lavoratori del Comune di San Bartolomeo al Mare, a cui esprimiamo la nostra solidarietà, sono quelli che durante tutto il periodo della pandemia e sino ad oggi hanno garantito tutti i servizi alla collettività ed agli organi del Governo Locale e che a tutt’oggi l’Amministrazione Comunale non è ancora stata in grado di liquidare le dovute parti economiche spettanti per legge riferite agli anni 2019 e 2020, questa deve essere la verifica da effettuare da parte del Sindaco con la conseguente liquidazione di quanto dovuto a chi giornalmente presta la propria attività lavorativa”.