Partenza da Sanremo del giro d'Italia, Scibilia: "Una grande vittoria per la città dei fiori e per tutti gli operatori economici"

"Prepariamoci per questo 20 maggio, una data importante per la città di Sanremo e per la nostra provincia. La partenza della tappa Sanremo-Cuneo è un ottimo risultato di un grande lavoro svolto dai nostri amministratori locali e regionali, una grande vittoria per la città dei fiori, per tutti gli operatori economici". A dirlo è Sergio Scibilia, segretario provinciale della Confesercenti.

"Confesercenti è pronta a dare il proprio contributo per accogliere la 'carovana rosa' nel migliore dei modi possibile. Questo evento unito al Festival della Musica, alla Milano-Sanremo, permetterà a Sanremo di diventare sempre più una vetrina mediatica mondiale, un lancio di promozione turistica inestimabile. Sarà anche una occasione importante per la ciclabile della Riviera dei Fiori e per tutte le città che saranno attraversate dal Giro, per promuovere i collegamenti Alpi e Mediterraneo, uno scenario unico al mondo".

"Un’ottima occasione per poter lavorare coordinati ed in sintonia, unendo le forze dell’imprenditoria privata con le comunità locali e regionali, coinvolgendo la Camera di Commercio, il Casinò e tutte le realtà cittadine. Grazie ancora a tutti coloro che hanno reso possibile una tappa così importante".