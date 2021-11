Tra tre mesi il Festival di Sanremo: come verrà gestita la questione sanitaria? Green pass e tamponi come lo scorso anno?

Il tendone per i tamponi, lo scorso anno in piazza Borea D'Olmo

Festival 2022 e Covid: come sarà la gestione della prossima edizione del Festival? Difficile trovare al momento la risposta, anche perché la Rai non si è ancora espressa in merito. L’unica certezza è quella della ‘replica’ della sala stampa al Casinò, dove anche quest’anno i posti saranno quindi limitati.

Come verrà gestita la manifestazione sul piano sanitario? In questo momento si potrebbe tranquillamente dire che il pubblico potrà tornare in sala, se avrà il green pass, ma non è da escludere che l’organizzazione possa chiedere agli addetti ai lavori, allo staff e ai giornalisti di fare anche i tamponi. E’ una semplice supposizione, sia chiaro, ma non dovrebbe certo essere approntato il sistema dello scorso anno, che venne installato in piazza Borea D’Olmo, con una lunga serie quotidiana di tamponi, per garantire la sicurezza sanitaria in teatro e al Casinò.

Quest’anno c’è la novità del green pass ed è da capire se basterà quello (per i vaccinati) oppure se verrà richiesto anche il tampone. Se varrà questa seconda ipotesi una struttura dovrà essere allestita, altrimenti potrebbero anche bastare i normali centri dove vengono eseguiti i test molecolari e le farmacie.

C’è anche da valutare l’impatto di ‘Casa Sanremo’ e delle cosiddette ‘collaterali’, senza dimenticare il sogno di poter ripetere il palco di piazza Colombo. Anche in questo caso serviranno servizi di controllo del ‘Green pass’ ed eventuali tamponi per chi non sarà vaccinato. Mancano 3 mesi alla kermesse canora e un test probante potrebbe essere quello di ‘Sanremo Giovani’ il 15 dicembre al Casinò, dove lo scorso anno tutto si svolse senza pubblico.

Le speranze per ritrovare un Festival ‘come una volta’ ci sono tutte ma serviranno conferme da parte della Rai, che organizzerà tutti gli appuntamenti, con il Comune che spera di poter tornare alle manifestazioni esterne di un tempo, per far rivivere la settimana più importante dell’anno alla città.