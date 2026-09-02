Sanremo, al Forte di Santa Tecla arrivano "I Giochi di una volta"

Un viaggio nel tempo all'insegna del divertimento condiviso, della creatività e del rispetto per l'ambiente. Sabato 5 settembre, dalle ore 15.00 alle 19.00, il Forte di Santa Tecla a Sanremo ospiterà l'evento "I Giochi di una volta", una speciale iniziativa dedicata a bambini, genitori e nonni promossa dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria – Musei Nazionali di Genova in collaborazione con Alfa Spettacoli.

L'ex fortezza seicentesca si trasformerà per l'occasione in un immenso terreno da gioco, animato da oltre 70 postazioni interattive distribuite tra il Cortile della Piazza d’Armi, il Quartiere dei Soldati e le Terrazze dei Bastioni. Ad accompagnare i visitatori lungo il percorso sarà presente un animatore in costume d'epoca. Al centro dell'appuntamento spicca il tema del riciclo e della sostenibilità: tutti i giochi proposti sono infatti realizzati con materiali naturali e di recupero, trasformati con ingegno in strumenti di intrattenimento capaci di unire generazioni diverse.

"Si tratta di un'opportunità unica per valorizzare gli spazi del Forte attraverso attività ludiche ed educative capaci di coinvolgere l'intera comunità – spiegano dalla direzione del polo museale –. Un modo originale per riscoprire il valore della condivisione e della fantasia a contatto con la storia del nostro territorio".

L'accesso all'evento prevede la gratuità per tutti i minori di 18 anni e per il primo accompagnatore, oltre che per i titolari della Membership Card del Forte. Per l'eventuale secondo accompagnatore si applicherà invece la tariffa ordinaria d'ingresso al complesso (5 euro biglietto intero, 2 euro ridotto per i giovani tra i 18 e i 25 anni, oltre alle gratuità di legge previste dal D.M. 507/1997). I biglietti saranno acquistabili direttamente presso la biglietteria della fortezza a partire dalle 14.45