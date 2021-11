Sanremo: crisi al Casinò, un impiegato del settore giochi "Un applauso a noi per le conquiste fatte"

“Vorrei esprimere il mio personale ringraziamento alle quattro organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, UilCom Uil e Snalc-Cisal, alle loro segreterie, ai loro direttivi e ai rappresentanti provinciali intervenuti. In particolare, dedico un lungo applauso a tutti noi, colleghe e colleghi del reparto gioco del Casinò di Sanremo per aver risposto con totale coesione e unanimità in difesa del sistema delle relazioni sindacali”.

Interviene in questo modo Luca Rollè, impiegato del settore giochi, che ha commentato la situazione del Casinò matuziano: “Un ulteriore sacrificio dopo molti mesi di chiusura – prosegue - costato quasi due settimane di lavoro ha ristabilito con fermezza e decisione che il rapporto tra datore di lavoro e Organizzazioni sindacali debba essere improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti, e non certamente orientato alla contrapposizione ma alla collaborazione e alla reciproca responsabilizzazione”.

“L’aver faticosamente strappato dal consiglio di amministrazione un tavolo di confronto con le Organizzazioni sindacali il prossimo giovedì 11 novembre è, per il Sindacato e per tutti Noi, il principale e non secondario risultato”.