Camporosso: Aceb, il gruppo Buonavoglia, Croce Azzurra, ODV e ACEB uniti il 25 novembre contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne ACEB è di nuovo presente insieme al gruppo Buonavoglia composto da Croce Azzurra - Misericordia di Vallecrosia ODV, Associazione Culturale Eventi Benefici, con il patrocinio della città di Camporosso.



Il 25 novembre alle 20.30 terrà un convegno dal titolo “Insieme contro la violenza sulle donne” nella sede della Protezione Civile in via Braie a Camporosso. L’incontro è aperto a tutti con obbligo di green pass. Ad ogni persona presente verrà consegnato un piccolo omaggio in ricordo della serata.



Un incontro per affrontare una delle tematiche più importanti e che costituisce, purtroppo, ancora oggi una situazione di emergenza presente sul nostro territorio nazionale. Un evento al fine di sensibilizzare ed informare la popolazione sulla tematica riguardante il genere femminile. Fenomeni inaccettabili accadono purtroppo all'ordine del giorno, comportamenti condannabili e perseguibili da parte dell'uomo. Un uomo che l'amore non conosce, un uomo che si fa tanta fatica a definire tale. La donna al centro del dibattito così come la sua figura sta al centro della nostra storia, della nostra natura, della nostra esistenza. L'invito è di non mancare, la figura della donna ha bisogno di noi in questo momento, sebbene da sempre siamo noi tutti ad avere un assoluto bisogno di lei.



Di seguito il programma del convegno che annovera professionisti dal settore medico a quello sociale:

Introduzione: Stefano Urso Presidente di ACEB Breve monologo: Giada Mei

Relatori:

Emanuela Ferrari – Infermiera legale forense 118 Imperia

Giuseppe Tramontana – Formatore area emergenza Misericordie

Funzionario Arma dei Carabinieri di Ventimiglia

Ambra Dal Cero – Assistente sociale comune di Camporosso

Simona Costantini – Avvocato specializzata in criminologia clinica

Monica Borgogno – Dott.ssa psicologa

Al termine sarà possibile fare domande ai relatori.

Convegno presentato da Fulvia Raimondo – Assessore ai servizi sociali di Camporosso.