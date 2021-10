Ventimiglia: prosegue l'iter per il progetto Terre Bianche a Grimaldi, la variante sarà pubblica da domani per un mese

Il Comune di Ventimiglia ha avviato il procedimento relativo a un progetto di sviluppo dell’area delle Terre Bianche a Grimaldi di Ventimiglia. "Un intervento già avviato dalla precedente amministrazione e prevede la realizzazione di un parco pubblico a valenza regionale di 15 ettari, della Scuola di alta specializzazione in giardinaggio di 1200 metri quadrati con un parcheggio per 100 automobili e autobus e di un intervento edilizio residenziale ecosostenibile sperimentale di 10.000 metri quadrati" - comunicano il Sindaco Gaetano Scullino e l'Assessore all'urbanistica Tiziana Panetta.



La realizzazione è prevista nell’area limitrofa alla ex cava del Principe, in loc. Terre Bianche e nel Vallone del Rio Sorba che verrà rinaturalizzato. Il progetto prevede anche la realizzazione di una porzione della pista ciclopedonale sul tracciato Euro Velo 8 col restauro del sentiero della via Romana nelle porzioni interessate. Il Progetto adottato con la delibera del Consiglio Comunale n. 5, in data 18 Gennaio 2019, è di iniziativa privata, in variante al Piano Urbanistico Comunale e al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale.