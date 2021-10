Taggia: per il compleanno l'ASD Naturun Team Valle Argentina entra nella FIDAL, "Salto di qualità, per il futuro pensiamo ai trail"

La ASD Naturun Team Valle Argentina è ufficialmente affiliata alla FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera. Un importante salto in avanti per la realtà sportiva di Taggia nata appena 2 anni fa e con un numero di 60 tesserati.

Che cosa cambia adesso? "L'ingresso nella FIDAL è un passo davvero importante e atteso. - spiegano i rappresentanti della società sportiva - Questo comporterà principalmente dei vantaggi per la nostra realtà e i nostri tesserati. Tra i più importanti c'è sicuramente la possibilità di organizzare gare che siano riconosciute dalla Federazione e quindi attirare un bacino di atleti decisamente maggiore, da più zone d'Italia e con un livello agonistico anche più alto".

"Oltre a questo l'altro vantaggio davvero interessante per tutti i nostri atleti è la possibilità di potersi iscrivere a qualsiasi tipo di gara, con risultati riconosciuti a livello nazionale, mentre prima questo non era possibile. In più, da adesso ci potremo allenare nei campi d'atletica della Federazione, penso quindi a Pian di Poma a Sanremo piuttosto che all'impianto di Imperia. Sarà davvero importante per migliorare le prestazioni" - aggiungono.

In appena due anni avete maturato un considerevole numero di iscritti, avvicinandovi a realtà che vantano una storia ben più vecchia della vostra. Qual è il bilancio e quali sono le prospettive per il futuro della vostra società? "In due anni abbiamo fatto tantissimo. Se pensiamo a quando abbiamo iniziato, la nostra più grande soddisfazione sono le persone che ci hanno dato fiducia, iscrivendosi, neofiti della corsa che non riuscivano a fare le gare più piccole e oggi, dopo appena due anni, sono in grado di fare trail di 30 km o mezze maratone, arrivando a classificarsi in buone posizioni. C'è stata una crescita esponenziale importante" - sottolineano i dirigenti.

"Il gruppo è cresciuto molto. Ci siamo presentati a quasi tutte le gare in provincia, abbiamo partecipato anche fuori e in media portiamo almeno 20/30 atleti ogni volta. Questo non vuol dire che sia un discorso chiuso. Anzi, ben vengano nuovi iscritti e soprattutto neofiti. - rimarcano - A noi piace allenarci insieme siamo un bel gruppo di amici e ci facciamo forza l'uno con l'altro. Chiunque, non importa l'età o il livello di preparazione, può iscriversi con noi e trovare il modo migliore per lui di correre e questo anche grazie alla nostra preparazione seguita dal coach Luca Capponi che ci sprona a dovere, una volta alla settimana usciamo direttamente sul territorio dove ci dedichiamo ad allenamenti meno generici e più focalizzati sul miglioramento di alcuni aspetti della corsa".

"Per il futuro, stiamo puntando soprattutto sull'organizzazione di due eventi, in programma per il 2022: il trail tra gli ulivi di Badalucco e la corsa legata a Sulle Orme di San Benedetto a Taggia. Ci aspettiamo molti iscritti e quindi soprattutto per l'evento di Taggia, memori dell'esperienza passata, stiamo organizzando tutto al meglio. La corsa di Badalucco ha un grande potenziale e non vediamo l'ora di poterla proporre dopo il rinvio a causa delle disposizioni Covid nazionali".