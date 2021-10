Un quaderno di 'grazie' per l'ambulatorio infermieristico estivo, Riva Ligure punta a far crescere il servizio rivolto ai turisti (foto e video)

A Riva Ligure l'ambulatorio infermieristico per turisti chiude la stagione con un'affluenza record. Si parla di una media tra le 6 e le 8 visite giornaliere.

Da due anni l'ambulatorio per chi sceglie le spiagge di Riva Ligure è un presidio a costo zero per il Comune. Infatti, viene gestito in modo volontario dalla consigliere comunale Caterina Gatti e dalla infermiera in pensione Antonella Basso.

Durante l'estate l'ambulatorio è stato aperto per due giorni alla settimana, al pomeriggio, nei locali della Casa della Salute in via Giardino. Chi si rivolge all'ambulatorio ha bisogno di medicazioni generiche da cadute accidentali, punture da insetto, ustioni e morsi d'animale. Oltre a questo si garantiscono anche iniezioni intramuscolari, misurazione della pressione arteriosa, rimozione dei punti di sutura e consulenze sui corretti comportamenti da adottare. Una serie di prestazioni di facile risoluzione che evitano alle persone di doversi recare al pronto soccorso più vicino.

"E' proprio così - commenta il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra - Su questo servizio il primo ringraziamento va alla mia consigliera Caterina Gatti che si occupa di politiche alla salute e Antonella Basso una infermiera in pensione che insieme hanno tenuto aperto questo ambulatorio e fatto si che i nostri turisti e non solo potessero apprezzare o avere conforto in un momento difficile. In questo frangente in cui c'è tanto bisogno delle reti territoriali della sanità abbiamo dimostrato che con il volontariato si possono offrire servizi importanti e apprezzati dalla comunità".