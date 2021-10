Sanremo: domani al Casinò il premio ‘Semeria’, a Giuseppe Conte il riconoscimento alla carriera

Domani alle 17, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, verrà consegnato il premio letterario internazionale ‘Casinò di Sanremo - Antonio Semeria’, che consacrerà i vincitori della sezione ‘Inediti’.

Davanti alla giuria popolare si presenteranno i finalisti della sezione ‘Silloge inedita’ e ‘Narrativa inedita’, per un confronto all’ultimo voto. Le opere vincitrici saranno pubblicate dalla casa editrice De Ferrari. La cerimonia, moderata da Mauro Mazza, con l’apporto di Carlo Sburlati, Matteo Moraglia e Marzia Taruffi verrà trasmetta in diretta sulla pagina Facebook ‘I Martedì Letterari del Casinò di Sanremo’.

Questi i finalisti della Sezione ‘Poesia inedita’ in ordine alfabetico: Angelo Coco (Geografie parallele), Daniela Puddu (Silloge) e Oreste Toma (Noci e ceci). Menzione d’onore a Eugenio Ripepi per ‘Fese di taccuino’ e menzione a Ilaria Palomba per ‘Microcosmo’.

Questa la terna finalista della Sezione “Narrativa Inedita” in ordine alfabetico: Giorgio Diaz con l’opera ‘Il Chiurlo’, Antonella Grandicelli con l’opera ‘Il tempo imperfetto’ e Pier Paolo Neggia con l’opera ‘Il modello Celestino’. Menzione della giuria a Elda Pianezzi per l’opera ‘Il silenzio della città’, Roberto Patruno ‘Mi porti a ballare’ e Nilde Incardona per ‘Il cuore nascosto’.

Ospite d’onore lo scrittore e poeta Giuseppe Conte, espressione originale ed intensa della migliore Letteratura italiana contemporanea, che riceverà il premio alla carriera istituito nel decennale della scomparsa di Antonio Semeria.