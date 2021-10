Sanremo: alimentazione e salute, Alberghiero e Lions insieme per un importante convegno in programma domani

L'Istituto Alberghiero E. Ruffini di Arma di Taggia prenderà parte al convegno "Alimentazione Onnivora, Vegetariana e Vegana - scelte alimentari a confronto". L'istituto da sempre attento alla cultura enogastronomica parteciperà attivamente all'evento in programma domani, sabato 23 ottobre, a Villa Nobel, organizzato insieme a Lions Club International Distretto 108 Ia3 e con il patrocinio del Comune di Sanremo.

I ragazzi delle classi quinte animeranno il dibattito con domande, andando ad approfondire le tematiche che sono molto importanti nel percorso disciplinare di questi studenti. La conferenza sarà trasmessa in streaming attraverso il canale YouTube dell'Istituto Alberghiero, raggiungibile direttamente dalla piattaforma e sul sito della scuola https://www.iisruffiniaicardi.it/. In questo modo si potrà seguire l'evento o guardarlo anche in differita. Infatti la partecipazione del pubblico sarà contingentata dalle norme nazionali anti Covid, quindi massimo 100 posti all'interno, con obbligo di green pass e mascherina.

Si tratta di un convegno molto importante per l'Istituto Alberghiero che parteciperà con studenti, insegnanti e la dirigente Maria Grazia Blanco, celebrando così alla Giornata Mondiale per l'Alimentazione. In più, proprio a testimonianza di come questa occasione sia rilevante ai fini scolastici, è prevista anche la presenza del dott. Ettore Acerra, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il programma della mattinata prevede numerosi interventi con professionisti del settore dell'alimentazione che si alterneranno tra le 9.30 e le 13. Questo il programma nel dettaglio:

- Dott.ssa Stefania Bambini - Biologa nutrizionista, Master in alimentazione e dietetica vegetariana - “Pianificazione di una dieta vegetariana adeguata”;

- Dott. Vasco Merciadri - Medico Chirurgo Esperto in Omeopatia, membro Comitato Scientifico Società Vegana - “Una sana alimentazione per prevenzione e terapia delle malattie degenerative croniche”;

- Dott. Claudio Battaglia - Chirurgo Oncologo, Responsabile Breast Unit Asl 1 Imperiese Presidente LILT Sanremo – Imperia - “Alimentazione e prevenzione dei tumori”

- DIBATTITO con la partecipazione in forma telematica del dott. prof. Pier Luigi Rossi - Medico specialista in Scienze dell’Alimentazione, Docente Universitario - a lui spetteranno anche le conclusioni con l'intervento “Il nuovo orizzonte della scienza dell’alimentazione”.

"Alimentazione, nutrizione, salute sono strettamente legate tra loro. In ogni momento della vita, l’organismo richiede un apporto completo, ma non eccessivo, di principi nutritivi. Pertanto, la salute può essere danneggiata da un’alimentazione insufficiente o eccessiva o scorretta. L’apporto energetico deve essere adeguato al dispendio calorico e la razione alimentare deve essere varia nella scelta dei vari alimenti" - spiegano gli organizzatori.

La giornata di approfondimento sull'alimentazione terminerà con un momento conviviale a cura dell'Istituto Alberghiero. Gli studenti delle classi quarte si sono cimentati nella creazione di tre menù a tema con la conferenza: onnivoro, vegetariano e vegano.