Sanremo: restyling per la ciclabile, Amaie Energia sostituisce le assi di legno sulla camminata sull'Imperatrice (Foto)

Dopo mesi di segnalazioni e qualche caduta in estate, Amaie Energia finalmente mette mano alla pista ciclabile per la sostituzione delle assi di legno sulla camminata dell'Imperatrice.

Questa mattina gli operai sono intervenuti per la rimozione delle vecchie assi in legno, molte delle quali erano ormai ammalorate, in parte marce, sollevate e con pericolosi chiodi sporgenti.

Il lavoro, alquanto costoso, permetterà di recuperare uno dei tratti maggiormente spettacolari della pista con una larga zona pedonale con viste sulle spiagge più prestigiose della città e di fronte ai lussuosi hotel tanto amati specie dai turisti stranieri.