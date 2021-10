Bordighera: l'orgoglio del sindaco Ingenito dopo il primo tour della ciclovia 'Bicknell' (Foto)

“Abbiamo incontrato gli influencer che hanno preso parte al primo tour di scoperta della Ciclovia Bicknell: le loro parole, piene di entusiasmo per l’itinerario, i suoi paesaggi unici ed i suoi tesori culturali, ci hanno convinto una volta di più di aver scelto la strada giusta per rispondere all’evoluzione del mercato turistico”.

Con queste parole il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, condivide il proprio orgoglio riguardo il nuovo percorso della ciclovia 'Bicknell'. Rivivendo le emozioni attraverso i racconti degli influencer che hanno completato il tour, descrivendo tutte le meraviglie che questo itinerario trasmette.



Un importante valore aggiunto alle attrattive turistiche del luogo che va ad ingrandire, ad aggiungere nuove preziose tessere al mosaico di bellezze uniche di cui i territorio si compone.



Aggiunge il sindaco: “Partiti sabato da Tende, dove sono stati incantati dal Musée des Merveilles, i biker hanno raggiunto nel pomeriggio di domenica Monte Nero. Lungo il percorso hanno visitato Notre Dame des Fontaines a La Brigue e la chiesa di San Niccolò a Bajardo, per giungere infine al Museo Bicknell, luogo di studio fondato da colui che ha dato il nome alla Ciclovia: una figura eclettica che ben rappresenta la molteplicità delle chiavi di lettura – natura, storia, cultura, sport – di questo meraviglioso itinerario”.



Una scelta azzeccata, un tracciato da percorrere in bici in onore dello sport ma soprattutto un modo per ricongiungersi alla natura, alla terra, al pianeta.