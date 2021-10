Operazione antidroga a Camporosso: arrestato 44enne con 20 grammi di cocaina

Agenti della sezione anticrimine della Polizia di Ventimiglia e di Genova sono intervenuti sabato mattina intorno alle 11 a Camporosso per un'operazione antidroga culminata con l'arresto di un 44enne della zona (F.M.) trovato in possesso di 20 grammi di cocaina.

Le forze dell'ordine hanno fermato l'uomo per poi procedere alla perquisizione domiciliare che ha portato all'individuazione dello stupefacente. Gli sono stati sequestrati 240 euro in contanti e il telefono smartphone che, secondo gli investigatori, sono il corpo del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Questa mattina in tribunale a Imperia si è tenuta l'udienza per direttissima con la richiesta di arresti domiciliari con possibilità di allontanamento dal domicilio per esigenze di lavoro. Il 44enne, difeso oggi dall'avvocato Maria Gioffrè in sostituzione dell'avvocato Cristian Urbini, avrà quindi obbligo di dimora solamente nelle ore notturne. Il processo è stato rinviato a febbraio.