Sanremo: torna domenica prossima il 5° Raduno Mondiale delle Sport 15 Moto Guzzi

Per celebrare i 100 anni della moto Guzzi (1921-2021) il Club del Volano e il Cave hanno organizzato un raduno a Sanremo il 17 ottobre. Ad oggi è prevista la partecipazione di poco meno di un centinaio di esemplari dell'iconica moto italiana, almeno 70 sport 15. Sarà un vero e proprio carosello dedicato alla Guzzi, con modelli di tutti i tipi e di tutti gli anni che si uniranno per fare un giro fino a Ospedaletti.

Il ritrovo per l’evento di domenica 17 è al Parco di Villa Ormond per il caffè di benvenuto. Alle 10 la partenza dei partecipanti alla volta del Circuito di Ospedaletti; alle 12 aperitivo al Casinò di Sanremo; alle 13 il pranzo a Villa Ormod e alle 16 il termine della manifestazione.

La Sport 15 è una motocicletta Gran Turismo della Casa di Mandello del Lario che costituisce oggi un classico del collezionismo internazionale. La moto rappresenta la massima espressione tecnica dell’epoca per un mezzo dedicato al gran turismo. Il modello debuttò al Salone di Milano del 1931 come erede della Sport 14, un’altra icona della Moto Guzzi, moto monocilindrica a quattro tempi dal grande successo commerciale alla fine degli anni Venti.

In poco tempo la Sport 15 si fece apprezzare, nonostante il nome sportiveggiante, non come una motocicletta sportiva di cui non ne aveva le caratteristiche, ma come un mezzo robusto e affidabile, adatto all’uso quotidiano e al turismo anche a lungo raggio.

Ne furono prodotti 5.979 esemplari, che seguendo la filosofia della Moto Guzzi nel corso degli anni non presentarono grandi aggiornamenti. I più importanti riguardarono la biella motore sostituita nel '33 con una a doppia t, l'introduzione del carburatore Dellorto MC 25 al posto dell'Amal originale e la forcella anteriore sostituita con una a molla centrale.

Certamente la Moto Guzzi negli anni ha prodotto moto più veloci, più belle, più potenti della Sport 15, ma pochi modelli come questo hanno saputo conquistare e affascinare i motociclisti del suo tempo e di oggi. Il tutto per un connubio di forme, per la sua affidabilità o per il rassicurante scandire di scoppi del suo motore. Per questo l’idea del Clan del Volano e della Cave di un evento dedicato al suo fascino e alla sua immagine.

"Il costo dell’iscrizione al raduno di domenica - ricordano gli organizzatori - è di 50 euro compreso il pranzo. Accompagnatori 35 euro. Per chi volesse arrivare il sabato Hotel con convenzione al Raduno Hotel Marinella 0184 500384 Hotel Villa Sylvia ( tel. 0184.505618. Camera singola: 65 euro (compreso garage per la moto); camera doppia 90 euro (compreso garage per la moto).

Info allo 338.2147400 Claudio Bonalberti (Clan del Volano) oppure 333.4770270 Danilo Barale (Cave)".



(in basso le locandine dell'evento)