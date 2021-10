L'autunno è una stagione meravigliosa per rinnovarsi

L’equinozio d’autunno segna la fine dell’estate e l’inizio del cammino verso l’inverno in segno di rinnovamento. Lo staff del Bahama Star, dopo una stagione estiva, che ha registrato buone presenze e tanti riscontri positivi, è già pronto a puntare sull’autunno per rinnovarsi completamente e presentare un nuovo menù gourmet stagionale ed un'anticipazione del ricco calendario di eventi che si estenderà a tutto l'inverno.

Per continuare a meravigliare la propria clientela, in questo suggestivo angolo della Riviera di ponente, la squadra del famoso locale di Valle Armea, sabato 16 ottobre dalle ore 20 in poi, proporrà una serata “Karaoke e Animazione” con una maratona di buona musica, divertimento e ottimo cibo.

Il titolare Alex Penna ha pensato di intrattenere i suoi ospiti con una serata all'insegna del divertimento a 360° ed un menù gourmet a soli 20 euro, compreso quello a base di “Empanadas” o “Grigliatona”.

L'appuntamento è solo su prenotazione.

Per ogni ulteriore informazione o prenotazione potete chiamare al 380 7098908.